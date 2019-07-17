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استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال

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استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال

مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار الكشف عن نتائج الأعمال.

وتواصل الشركات والبنوك الإفصاح عن أدائها المالي في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل "بنك أوف أمريكا" أرباحاً بأكثر من التقديرات.

ويتوقع المحللون أن تسجل شركات "ستاندرد آند بورز" تراجعاً في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3 بالمائة.

ومن المقرر أن تعلن شركات "نتفليكس" و"أي.بي.إم" و"إيباي" نتائج أعمالهم خلال الربع الثاني بعد إغلاق جلسة اليوم.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد بالأمس إلى أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل للتوصل لصفقة تجارية مع الصين.

وفي بيانات اقتصادية اليوم تراجعت تصاريح وعمليات بناء المنازل بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنسبة 0.08 بالمائة ليصل إلى 27313.4 نقطة.

في حين استقر "ستاندرد آند بورز" عند 3004.07 نقطة، وكما لم يشهد "ناسداك" أي تغيير ليسجل 8224.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.07 بالمائة إلى 97.327.

مباشر (اقتصاد)

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