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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف

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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف

مباشر: تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف لأعلى مستوى في شهر.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، انخفاض إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1.1 بالمائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له.

أما على أساس سنوي، فشهد مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 36 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً إلى 4.12 بالمائة في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى في شهر ومقارنة مع 4.04 بالمائة في الأسبوع السابق له.

كما صعد حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 2 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له.

في حين شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل انخفاضاً بنحو 4 بالمائة خلال الأسبوع المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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