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مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق

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مباشر: قالت الخارجية التركية، إن موظفاً بالقنصلية التركية في أربيل قُتل في هجوم مسلح خلال تواجده خارج القنصلية.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تعرض لاعتداء مسلح أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية العامة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية- واع عن الخارجية العراقية، أنها تدين الحادث الذي طال دبلوماسياً تركياً في أربيل ومعه مرافق عراقي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، على صفحته بموقع التواصل- تويتر، إن منفذي هذا الهجوم الغادر سيتلقون رداً مناسباً.

وأضاف أن "العمل انطلق من أجل العثور على هؤلاء المجرمين".

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