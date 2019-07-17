سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الأربعاء بالمنطقة الخضراء؛ وسط ارتفاع في أحجام وقيم التداول ملامساً أعلى مستوياته منذ بداية شهر مايو/ أيار الماضي ليواصل تحقيق مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على ارتفاع هامشي نسبته 0.03 بالمائة، مضيفا 2.54 نقطة، ليرتفع بها لمستوى 9075.55 نقطة.

وارتفعت السيولة بتعاملات اليوم إلى 3.745 مليار ريال، مقابل 3.63 مليار ريال بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ومن خلال التداول على 125.257 مليون سهم مقارنة بـ114.432 مليون سهم.

وتصدر القطاعات ارتفاعاَ قطاع المرافق بنسبة 1.42 بالمائة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86 بالمائة، كما ارتفع قطاع صناعة المعدات بنسبة 0.74 بالمائة .

وكان الإعلام أبرز القطاعات المتراجعة بنسبة 0.36 بالمائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.336 بالمائة.

وتصدر سهم "صادرات" مكاسب 85 سهما بالختام بارتفاع نسبته 6.69 بالمائة، فيما كان سهم "الدريس" الأبرز بين 83 سهما متراجعا بخسائر بلغت 2.27 بالمائة.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط بالسيولة بقيمة 631.789 مليون ريال، و"دار الأركان" الأنشط من حيث الكميات بنحو 8.136 مليون سهم.

وارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو بالختام؛ بنسبة 0.04بالمائة، لمستوى 3731.11 نقطة، بعدما ربح 1.40 نقطة.

وغلب التراجع على أسهم الموازي؛ وكان أبرزها "بحر العرب" بخسائر نسبتها 3.25 بالمائة، و"العمران" بنحو 0.22 بالمائة، وارتفع "الكثيري" بنسبة 1.98 بالمائة، و"ريدان" بنحو 0.86 بالمائة.

وسيطر "بحر العرب" على تداولات الموازي بسيولة قيمتها 467 ألف ريال، وبكميات 40.836 ألف سهم.

ترشيحات:

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

بالصور.. السعودية تدشن مشاريع بـ3.1 مليار ريال لخدمة الحجاج

قوات التحالف تسقط طائرة "مسيّرة" لميليشيا الحوثي باتجاه جازان

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت

شركة أبحاث تُحدد تأثير عمل المحلات 24ساعة على الشركات المُدرجة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 179 مليار دولار

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش تطورات خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي

"منشآت": السماح بعمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يسهم بزيادة الوظائف