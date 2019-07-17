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الأردن يقول إنه سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة "القدس المحتلة"

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بدورته الخمسين الذي عُقد في القاهرة، الأربعاء، برئاسة المملكة العربية .

وشددت على أن الأردن "سيقف بكل عزيمة في وجه ما تتعرض له القدس من أخطار، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".

© REUTERS / AMMAR AWAD

وناقش وزراء الإعلام العرب ثمانية عشر بنداً تضمنها جدول أعمال اجتماعهم، جاء في مقدمتها بند القضية الفلسطينية، والخطة الإعلامية الخاصة بالتصدي للقرار الأمريكي الأحادي الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الوزراء أهمية العمل على "إبقاء قضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية حية في عقول وقلوب العرب والمسلمين من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة".

واعتبرت الوزيرة غنيمات، في مداخلة لها خلال الاجتماع، أن قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب في هذا الخصوص، تنسجم تماما مع الموقف الأردني الداعم في كل الظروف والأحوال لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب (إسرائيل).

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

SputnikNews

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