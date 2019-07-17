أخبار عاجلة

طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

انتفاضة فلسطينية بسبب قرار وزاري والليرة اللبنانية "ضحية"

Google+ Print
انتفاضة فلسطينية بسبب قرار وزاري والليرة اللبنانية "ضحية" انتفاضة فلسطينية بسبب قرار وزاري والليرة اللبنانية "ضحية"

انتفض اللاجئون الفلسطينيون في الخيمات الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية وامتد الاعتراض الفلسطيني ليشمل مناطق لبنانية تضامنت مع الفلسطينيين وصلت خلالها التحركات إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

واستطاع اللاجئون من إقفال طرق المؤدية إلى المخيمات المتواجدة في صيدا (المية ومية) والشمال اللبناني (البداوي) ومدينة صور (الرشيدية) احتجاجا على قرار وزارة العمل اللبنانية.

وبحسب القرار الجديد للوزارة فهو يحظر أرباب العمل على تشغيل غير اللبنانيين بدون حصولهم على تصريح عمل مرخص، بالإضافة أنه يسبب بإغلاق المئات من المؤسسات والقطاعات التي يشغلها الفلسطينيون في لبنان.

وحركت التحركات والإضرابات الفلسطينية في لبنان المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين حيث دعا السفير الفلسطيني في لبنان اللبنانية الى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات كونهم مبعدين عن أرضهم بالقوة.

وأبلغ وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان سفير فلسطين أشرف دبور على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين الى 6 اشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي اجراء بحقهم.

لكن هذا الأمر لم يرق للفلسطينين خصوصا أن هذه المنح والتراخيص بحاجة إلى وقت طويل لتصدر وبالتالي سيشكل ذلك عائقا أمام الجميع ويولد حالة من الغضب لدى شرائح كبرى في المجتمع اللبناني والفلسطيني المنخرط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان منذ عشرات السنوات.

واستمرت الاحتجاجات الفلسطينية إلى اليوم الثالث في لبنان لكن بطرق أخرى حيث أطلق ناشطون حملة ختم العملة اللبنانية بالعلم الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين ضد قرار وزارة العمل اللبنانية.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مقاطع تظهر عملية ختم العملات اللبنانية والأجنبية بالعلم الفلسطيني اعترضا على القرار اللبناني وتضامنا مع العامل والشعب الفلسطيني.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

تحقيق يجرى حالياً مع أفراد الأمن الذين ظهروا في الفيديو خلال الاعتداء على المواطن المصري

تحقيق يجرى حالياً مع أفراد الأمن الذين ظهروا في الفيديو خلال الاعتداء على المواطن المصري

بالفيديو... مصور سوري يدمج الجسد الأنثوي العاري بحجارة الأوابد الأثرية

بالفيديو... مصور سوري يدمج الجسد الأنثوي العاري بحجارة الأوابد الأثرية

اشتباكات بين العسكريين المتقاعدين وقوات الأمن في لبنان (فيديو وصور)

اشتباكات بين العسكريين المتقاعدين وقوات الأمن في لبنان (فيديو وصور)