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مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار

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مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار

مباشر: حذر بنك "مورجان ستانلي" من أن الجنيه الاسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام العملة الأمريكية حالة إتمام البريكست دون اتفاق.

وبحلول الساعة 12:120 مساء بتوقيت جرينتش استقرت العملة البريطانية أمام الدولار مُسجلة 1.2413 دولار، بعد أن تراجعت عند 1.2382 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى في عامين.

وقال المصرف الأمريكي في تقرير اليوم الأربعاء إن هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى على الإطلاق سيحدث في حالة وقوع أسوأ السيناريوهات على الإطلاق وهو إتمام البريكست دون اتفاق، وهو الخطر الذي يراه "مورجان ستانلي" أنه يزداد، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المصرف الأمريكي أن الجنيه الإسترليني قد يتراجع أدنى تلك المستويات حتى يصل إلى مستوى يتراوح بين دولار إلى 1.10 دولار.

وكانت المرة الوحيدة التي انخفض فيها الجنيه الإسترليني أدنى مستوى 1.10 دولار في عام 1985، حينا قررت الأمريكية خفض قيمة الدولار لمواجهة قوة العملة.

وذكر الاستراتيجيون بمن فيهم رئيس استراتيجية العملات العالمية هانز ريدكر: "يتعرض الإسترليني لضغط بيع مكثف منذ أن انسحبت رئيسة الوزراء تريزا ماي من منصب قيادتها الحزبية، مما ترك الأسواق مع قلق متزايد من أن المملكة المتحدة قد تتجه نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل صعوبة".

وتابعوا: "إذا تحقق هذا السيناريو، فقد ينخفض سعر الجنيه إلى مستوى يتراوح بين 1 دولار إلى 1.10 دولار".

مباشر (اقتصاد)

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