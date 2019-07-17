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قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة الرياض للتعمير 5.8 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 16.9 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية  للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 50.04 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 53.12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. 

وعزت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل.

وأشارت إلى أنه في المقابل، انخفضت المصاريف العمومية والإدارية، والزكاة، وارتفعت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت صافي الأرباح إلى 92.88 مليون ريال، مقابل 104.73 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع نسبته 11.3 بالمائة.

نتائج أرباح الشركات

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