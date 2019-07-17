تعليق الدوحة على ضبط أسلحة قطرية بحوزة متطرفين بإيطاليا

الدوحة - مباشر: تتابع دولة قطر عن كثب وبقلق التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بأنها "جماعة اليمين المتطرف" في جمهورية إيطاليا، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن السلطات المعنية في قطر بدأت تحقيقاً عاجلاً بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا، ودولة أخرى "صديقة" كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة، وقد طلبت الدولة عدم تسميتها في الوقت الحالي.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان يوم الثلاثاء، إنها ضبطت خلال عمليات مداهمة استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع، كانت تمتلكه القوات القطرية المسلحة سابقاً وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم.

وأفادت الخارجية القطرية، بأن المراحل الأولى من التحقيق وتعقب الأرقام المتسلسلة تشير أنه تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل قطر في عام 1994، في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى "الدولة الصديقة" التي تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق.

ولفت البيان إلى أن قطر تعمل عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا، والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، مؤكدة قلقها من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة.

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