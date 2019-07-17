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إعلان شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019م

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إعلان شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019م إعلان شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019م
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 ذو القعدة 1440هـ الموافق 17 يوليو 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2019م على النحو التالي : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-14 الموافق 2019-07-17 اجمالي المبلغ الموزع 71,111,110.80 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 177,777,777 سهم حصة السهم من التوزيع 40 هللة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 4 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 09/09/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع 24/09/2019م. معلومات اضافية كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

 وتهيب الشركة بمساهميها الكرام الذين لم يستلموا أرباحهم عن السنوات الماضية مراجعة مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم بتلك الارباح , وبالنسبة لملاك الشهادات نأمل منهم فتح محفظة استثمارية لدى أحد البنوك وإيداع شهاداتهم عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية حتى يتمكنوا من استلام أرباحهم . وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني (8001160014 أو الرقم 0114110333 تحويله 456).

مباشر (اقتصاد)

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