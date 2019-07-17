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إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات

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إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م بخصوص تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم المستلم بتاريخ 21 جماد الأول 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م والمتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-10-17 الموافق 2019-06-20 التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن توضح للسادة مساهمي الشركة أنه وردها اليوم تقرير من محامي الشركة يفيد حضور الجلسة اليوم الاربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م ولم يحضر المدعى عليها وبالاطلاع على ملف القضية وجد أنه قدم إعتذار عن حضور الجلسة لوجود تعارض مع جلسة أخرى، فقررت الدائرة التأجيل وقد حددت الدائرة يوم الاربعاء 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م الساعة 10 صباحاً موعداً للنظر بالقضية. والله الموفق الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد معلومات اضافية سيتم الإعلان للسادة مساهمي الشركة عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

مباشر (اقتصاد)

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