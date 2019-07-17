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عضو "الحرية والتغيير": توقيع الاتفاق السياسي لا يعني شيئا دون الوثيقة الدستورية

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© REUTERS / UMIT BEKTAS

كما يتضمن الاتفاق، بحسب ضياء الدين، "الإيجابيات التي تمهد الطريق أمام التوقيع على الوثيقة الأهم وهي الإعلان الدستوري"، والتي تحتوي على مجموعة من الخلافات في وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأكد ضياء الدين، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن توقيع اتفاق اليوم لا يعني شيئا، إذا لم يتم التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري الرئيسية.

كما ذكر أن هذا الأمر واضح لكافة الأطراف السودانية وكذلك أطراف الوساطة الإفريقية والأثيوبية.

يذكر أن قوى الحرية والتغيير وقعت، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية للمرحلة الانتقالية، وفي الوقت ذاته تم تأجيل الوثيقة الدستورية إلى يوم الجمعة 19يوليو/ تموز الجاري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإطاحة بحكم البشير في 11أبريل/ نيسان الماضي، والتي سبقها شهور من الاحتجاجات والاعتصامات.

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