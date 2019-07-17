أخبار عاجلة

طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو

Google+ Print
تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو

مباشر: تراجعت تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن تصاريح بناء المنازل بالولايات المتحدة المعدلة موسمياً سجلت 1.22 مليون تصريح خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بوتيرة سنوية وهو أقل بنحو 6.1 بالمائة عن أرقام الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تصاريح البناء في الولايات المتحدة سوف تسجل وتيرة سنوية 1.30 مليون تصريح خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت تصاريح بدء بناء المنازل الأمريكية في الشهر الماضي بنحو 6.6 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق له.

وبالنسبة لعمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة المعدلة موسمياً، فتراجعت بنحو 0.9 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بوتيرة سنوية لتسجل 1.253 مليون وحدة.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تبلغ عمليات البدء في تشييد المنازل 1.26 مليون عملية في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 12:48 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند 1.1213 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني

محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني