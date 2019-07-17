تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو

مباشر: تراجعت تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن تصاريح بناء المنازل بالولايات المتحدة المعدلة موسمياً سجلت 1.22 مليون تصريح خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بوتيرة سنوية وهو أقل بنحو 6.1 بالمائة عن أرقام الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تصاريح البناء في الولايات المتحدة سوف تسجل وتيرة سنوية 1.30 مليون تصريح خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت تصاريح بدء بناء المنازل الأمريكية في الشهر الماضي بنحو 6.6 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق له.

وبالنسبة لعمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة المعدلة موسمياً، فتراجعت بنحو 0.9 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بوتيرة سنوية لتسجل 1.253 مليون وحدة.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تبلغ عمليات البدء في تشييد المنازل 1.26 مليون عملية في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 12:48 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند 1.1213 دولار.