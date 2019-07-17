"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

الرياض- مباشر: قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" خالد بن عبد المحسن المحيسن، إن الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز دور الهيئة والجهات المختصة في تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية المال العام والمحافظة عليه.

وأشار رئيس "نزاهة" في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يأتي امتداداً للعناصر المحققة لرؤية المملكة 2030، والتي منها إيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال، إضافة الى ما نص علية النظام من إعداد لوائح لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام وأخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيقه.

وأوضح المحيسن أن الهيئة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية وفق جانبها الوقائي من خلال رفع المقترحات والسياسات الهادفة إلى الحد من الفساد وتطبيق التعاملات الالكترونية في المشتريات الحكومية.

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