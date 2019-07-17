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العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية

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العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية ، إن حجم القروض التي منحها الصندوق لمنسوبي الجهات العسكرية والأمنية تجاوز الـ4 مليارات ريال.

وأضاف حمود العصيمي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء أنه استفاد من قروض الصندوق من العسكريين أكثر من 30 ألف عسكري.

وأوضح العصيمي، أن الصندوق يمنح قرض حسن بقيمة 140 ألف ريال، يضاف إلى القرض المدعوم بقيمة 500 ألف ريال يحصل عليه العسكريون في الخدمة من الجهات التمويلية، ليصبح إجمالي المبلغ 640 ألف ريال.

وقال: "ما استطاع الصندوق تحقيقه حتى الآن من جعل حلم 100 ألف أسرة سعودية بالحصول على مسكن في أقل من عامين، حقيقة على أرض الواقع إنجاز عظيم، هذا الرقم يعتبر سابقة تاريخية في الصندوق منذ إنشائه منذ 4 عقود، وبالتالي يعكس ثقة المستثمرين في برنامج ومبادرات التي طرحها (سكني) بالشراكة مع الجهات التمويلية".

وكشف العصيمي، عن عدد المواطنين المتبقين في قوائم الانتظار، مبينا أنه يوجد 99 ألف مواطنا على قوائم انتظار الصندوق سيتم الانتهاء منهم والإعلان عن أسمائهم مطلع 2020.

وأشار المتحدث الرسمي للصندوق العقاري بالمملكة، إلى أن نجاح برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهم في رفع حجم سوق التمويل العقاري في المملكة.

وبين أن حصة الصندوق من إجمالي سوق التمويل العقاري تبلغ 86 بالمائة بقيمة 30 مليار ريال، مقارنة مع حصة تعادل 45 بالمائة في 2018، و7 بالمائة في عام 2017.

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