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اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

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اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 نسبة الانجاز المتحقق لا يوجد التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يوجد التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد معلومات اضافية أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1440/11/14هـ الموافق 2019/07/17م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه نظراً لعدم اكتمال تشكيل الدائرة بالمحكمة الادارية العليا ( ديوان المظالم ) . فقد قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الأربعاء 1440/11/21هـ الموافق 2019/07/24م.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية

مباشر (اقتصاد)

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