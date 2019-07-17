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مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مصدر في السفارة التركية ببغداد، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عددا من الدبلوماسيين الأتراك بينهم عاملين في القنصلية التركية بمدينة أربيل قتلوا في الهجوم على مطعم بمدينة أربيل شمالي العراق".

© AFP 2019 / Sheimo Uglu

وحول ما تردد من أن مساعد القنصل التركي في أربيل كان من بين ضحايا الهجوم، قال المصدر "لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الأتراك الذين قضوا في الهجوم".

وأفادت معلومات، أوردتها "روداوا" الكردية، في وقت سابق، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.

وذكرت الشبكة الكردية، أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسون أتراك.

ونقلت الشبكة عن مراسلها في أربيل، أن عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي".

ولفتت الشبكة الإعلامية الكردية إلى أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث".

ونقل موقع "السومارية" عن مصادر أمنية في محافظة إربيل، قوله إن القنصل العام ومرافقيه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه في إربيل.

ورجحت المصادر، وفقا للسومارية، أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

SputnikNews

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