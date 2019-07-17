أخبار عاجلة

طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

Google+ Print

وأطلقت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، أمس، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، والتي تتضمن توزيع شرائح الاتصال، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا" الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة الحجاج، بحسب صحيفة "مكة" المحلية.

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye

وقالت الصحيفة إن المشروع ينفذه فريق ميداني على مدى 24 ساعة، وأشارت إلى أنه "يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام، في بادرة نوعية تسهل على الحجاج التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحج وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة .

ونقلت الصحيفة عن عصام نور، المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات مجانية للحجاج تتمثل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء وإثراء تجربة العمل التطوعي.

وأقر وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز خطة للطوارئ لموسم الحج، يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية وقد تتطلب مشاركة جهات أخرى لاحقا.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، في بيان عقب جلسة عقدها في جدة، الثلاثاء قبل الماضي، منع رفع الشعارات السياسية أو المذهبية خلال موسم الحج، متوعدا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدد مجلس الوزراء دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته، برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأضاف: "لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"