الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل

وأضاف الصحاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء أن الوزارة تتابع التطورات الخاصة بالحادث مع الجهات الأمنية، والتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل التركي، وأنها تتابع كافة التطورات للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالحادث.

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وقتل دبلوماسيين أتراك، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار على مطعم في إربيل، وكان من بين الضحايا نائب القنصل العام التركي.

وأفادت معلومات، أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا.

وذكرت الشبكة الكردية، أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

ونقلت الشبكة عن مراسلها في أربيل، أن عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي".

ولفتت الشبكة الإعلامية الكردية إلى أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث".

ونقل موقع "السومرية" عن مصادر أمنية في محافظة إربيل، قولها إن القنصل العام ومرافقيه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه في إربيل.

ورجحت المصادر، وفقا للسومارية، أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستانيالمعارض لتركيا.