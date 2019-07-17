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هبوط مبيعات السيارات في أوروبا 7.8% خلال يونيو

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من: نهى النحاس

مباشر: انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية في الشهر الماضي بنحو 7.8 بالمائة على أساس سنوي، وتعد هذه أقل قراءة لشهر يونيو/حزيران منذ 2011.

وأظهرت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الأربعاء أن عدد عمليات تسجيل السيارات الجديدة (المعبرة عن المبيعات) انخفض عند 1.44 مليون سيارة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 1.56 مليون سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، ومستوى 1.40 مليون سيارة في مايو/آيار.

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أداء مبيعات السيارات الأوروبية في شهر يونيو/حزيران على مدار 11 عاما

وأوضحت البيانات أن مبيعات السيارات في الأسواق الرئيسية الخمسة انخفضت في الشهر الماضي، وبشكل خاص في فرنسا حيث تراجعت المبيعات بنحو 8.4 بالمائة، وبنسبة 8.3 بالمائة في إسبانيا، وفي ألمانيا هبطت المبيعات بنحو 4.7 بالمائة.

وفي الوقت نفسه أشار البيان إلى أن عدد أيام العمل في شهر يونيو/حزيران بلغت 19 يوم فقط، في مقابل 21 يوم في نفس الشهر من 2018، وهو ما أثر بالسلب على حجم المبيعات.

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أداء مبيعات السيارات الأوروبية على مدار عام

وعلى صعيد الشركات، فإن مبيعات "فولكس فاجن" و"رينو" و"بي.إم.دبليو" انخفضت بنحو 9.5 بالمائة و3.6 بالمائة و9.6 بالمائة على الترتيب.

أما على مدار النصف الأول من العام الجاري فإن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت بنحو 3.1 بالمائة على أساس سنوي إلى مستوى 8.2 مليون سيارة.

مباشر (اقتصاد)

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