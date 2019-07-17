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"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019

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"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019 "صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019

الرياض- مباشر: سجل سهم "السعودية للصادرات الصناعية" (صادرات) ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء، ليتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بأعلى مستوى للسيولة منذ منتصف ديسمبر 2018.

وبحلول الساعة 2:40 بتوقيت الرياض قفز السهم نحو 7.51 بالمائة بأكبر وتيرة يومية في شهر، الى مستوى 78.60 ريال وهو أعلى مستوى يلامسه منذ مارس/ آذار الماضي.

وبلغت كمية التداول على السهم 2.312 مليون سهم، بقيمة بلغت 177.164 مليون ريال، ليأتي بالمركز الثالث بين الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول بعد الراجحي وسابك.

وفي تلك الأثناء حقق المؤشر العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04 بالمائة الى مستوى 9076.91 نقطة ليربح نحو 3.90 نقطة، بعد التداول على 111.710 مليون سهم وبقيمة 3.353 مليار ريال سعودي.

وارتفع أداء قطاع صناعة المعدات بنسبة 0.71 بالمائة.

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