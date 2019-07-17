ميناء الملك عبدالله يتسلّم 28 رافعة لتوسعة محطات الحاويات

الرياض- مباشر: أعلن ميناء الملك عبدالله عن تسلمه 28 رافعة من أحدث الرافعات في العالم،وذلك جاء ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات.

وأوضح الميناء في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تعد أكبر عملية تجارية من نوعها في المملكة.

وأشار إلى أن هذه العملية ضمن مذكرة تفاهم وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية في فبراير /شباط الماضي.

ونوه البيان إلى أنه من المتوقع تشغيل هذه الرافعات مع بداية العام القادم ضمن المرحلة الأولى من عملية توسعة محطات الحاويات، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 5 ملايين حاوية قياسية.

وتضمنت المجموعة الجديدة 20 رافعة قنطرية متحركة، إلى جانب 8 رافعات حاويات السفن تُعد الأكبر من نوعها في العالم، مع قدرة وصول إلى 70 متراً (25 صفًا) على متن السفينة ويبلغ الحمل التشغيلي الآمن للرافعات 65 طناً.

وتنضم رافعات الحاويات التي تم توريدها في هذه الصفقة إلى مثيلاتها المشغّلة حالياً في الميناء، وهي من أكبر الرافعات التي صدّرتها شركة Liebherr على مدى تاريخها، كونها قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم بيسر وسهولة.

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