صادرات سنغافورة غير النفطية تتراجع بأكبر وتيرة في 6 سنوات

مباشر: تراجعت الصادرات غير النفطية لسنغافورة بأكبر وتيرة فيما يزيد عن 6 سنوات خلال الشهر الماضي، في أحدث إشارة على الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد وسط التوترات التجارية العالمية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة إنتربرايز سنغافورة الحكومية، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المحلية غير النفطية للبلاد تراجعت بنسبة 17.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي مقابل انخفاض 16.3 بالمائة في مايو/آيار السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات سنغافورة سوف تتراجع بنسبة 9.9 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

ويمثل يونيو/حزيران الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل هبوطاً في صادرات الدولة الواقعة على جزيرة في جنوب شرق آسيا.

أما على أساس شهري، فإن صادرات سنغافورة غير النفطية المعدلة موسمياً تراجعت بنسبة 7.6 بالمائة في يونيو/حريزان مقابل زيادة 5.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبالنسبة لشحنات المنتجات الإلكترونية فتراجعت بنسبة 31.9 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بعد انخفاض 31.6 بالمائة في الشهر السابق له.

أما صادرات المنتجات غير الإلكترونية، فسجلت هبوطاً بنحو 12.4 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي بعد انخفاض 11.1 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وفيما يتعلق بصادرات سنغافورة إلى كل من الصين وهونج كونج، فسجلت هبوطاً بنحو 15.8 بالمائة و38.2 بالمائة في الشهر الماضي على الترتيب.

أما صادرات سنغافورة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ثالث أكبر جهة صادرات للبلاد، فانخفضت بنسبة 22.1 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران على أساس سنوي.

في حين أن الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1.5 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي بعد زيادة 0.2 بالمائة في مايو/آيار.

وكانت سنغافورة ذكرت في الأسبوع الماضي بأن اقتصادها عاني من أبطأ وتيرة نمو في نحو عقد من الزمن خلال الربع الثاني من العام.

وبحلول الساعة 11:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار السنغافوري مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتصعد العملة الخضراء إلى 1.3611 دولار سنغافوري.