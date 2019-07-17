أرباح "بنك.أوف.أمريكا" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح "بنك أوف أمريكا" في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، كما سجل زيادة في الإيرادات وفقاً للتوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال المصرف الأمريكي الصادرة اليوم الأربعاء تجقيق أرباحاً بقيمة 7.34 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقابل 6.78 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم "بنك أوف أمريكا" من الأرباح 0.74 دولار في الربع الثاني من 2019، مقابل تقديرات بـ0.71 دولار.

وعلى صعيد إيرادات "بنك أوف أمريكا" فزادت في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران إلى مستوى 23.08 مليار دولار وهي نفس توقعات المحللين، مقابل مستوى 22.54 مليار دولار في الربع المقارن من 2018.

ومع ذلك فإن هامش صافي الفائدة لدى "بنك أوف أمريكا" تراجع إلى 2.44 بالمائة، مقابل مستوى 2.51 بالمائة في الربع الأول، ولكنه لايزال أعلى من مستوى الربع الثاني في 2018 حينما سجل 2.41 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن هامش صافي الفائدة سيزيد إلى 2.47 بالمائة.

وارتفعت أرصدة الودائع لدى البنك بنسبة 6 بالمائة إلى 1.4 تريليون دولار.