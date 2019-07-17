التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، السعودية عن فتح باب التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم عيد الأضحى عبر نظام التخفيضات الإلكتروني.

وقالت الوزارة، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، إن هذه التخفضيات للفترة من 28 ذو القعدة حتى 12 ذو الحجة 1440هـ، الموافق 31 يوليو / تموز الجاري، وحتى 13 أغسطس آب المقبل.

وأشارت إلى أن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية سيتمكنون من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ودعت الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني.

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار، في أبريل / نيسان 2018، عن إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية.

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