أخبار عاجلة

سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

Google+ Print
الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

ورد الحوثي على تصريحات ، التي جدد فيها دعوته إلى خروج إيران من اليمن، عبر تغريدة له على "تويتر"، قائلا: إن "ترامب فشل في معركته مع إيران في مضيق هرمز، فعاد لاستحلاب الخليج عبر اليمن".

وأضاف: "على ترامب أن يستحلب الخليج في لعبته القذرة بعيدا عن اليمن، فتصريحاته لا تشرعن لعدوان غير قانوني، واستمراره في العدوان يؤكد تعمده للإجرام وانتهاك القانون الدولي كونه ونظامه صانع أسوء أزمة إنسانية في العالم وقاتل أطفال اليمن وداعم أنظمة الإرهاب حلفائه بالعدوان على اليمن".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن، في اتهام ضمني لطهران بدعم جماعة "أنصار الله".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي