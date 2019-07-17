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70 ألف سعودي تلقوا العلاج في الأردن خلال 2018

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70 ألف سعودي تلقوا العلاج في الأردن خلال 2018 70 ألف سعودي تلقوا العلاج في الأردن خلال 2018

جى بي سي نيوز :- اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن بالمملكة العربية في المجالات كافة ولاسيما الصحية منها.
وقال الدكتور جابر خلال لقائه السفير السعودي بعمان الامير خالد بن فيصل بن تركي، في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور حكمت أبو الفول والملحق الصحي في السفارة السعودية الدكتور اشرف العنزي: إن الأردن ينظر باهتمام بالغ للتعاون الصحي مع الاشقاء السعوديين وتعزيزه خدمة للشعبين الشقيقين.
واضاف أن الاردن يولي السياحة العلاجية جل الاهتمام والعناية؛ ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى ان اتخذت العديد من الاجراءات والترتيبات التي تكفل تشجيع السياحة العلاجية وتعزيز مقومات نجاحها، وفي مقدمتها السمعة الطبية المرموقة التي يحظى بها القطاع الصحي الاردني.
واكد الدكتور جابر حرص الحكومة على السمعة الطبية التي حققها القطاع الصحي الاردني، والعمل بشكل حثيث على تعزيزها وتلافي اي سلبيات قد تعتري السياحة العلاجية تحت اشراف الوزارة ورقابتها ، وفق بترا . 
ولفت الى انه سيتم في هذا السياق تعيين ضباط ارتباط من الوزارة في العديد من المستشفيات الخاصة لمتابعة شؤون المرضى الذين يزورون الاردن للعلاج.
من جهته، قال السفير السعودي: إن بلاده تنظر باهتمام كبير للتطور الطبي الذي يشهده الاردن، وتسعى لتعزيز التعاون الصحي وتطويره.
واضاف ان بلاده تقدر الامكانات والكفاءات الطبية المتميزة في الاردن، وان السعوديين يفضلون العلاج في المستشفيات الاردنية والمراكز الطبية المتخصصة لما تتمتع به من سمعة مرموقة.
واشار إلى ان حوالي 70 الف سعودي قدموا إلى الاردن في العام الماضي للعلاج، منهم حوالي 13 الف مريض ادخلوا للعلاج في المستشفيات، فيما راجع آخرون العيادات والمراكز الطبية المتخصصة.
وعبر عن الرغبة بمزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة والسفارة فيما يتعلق بالمرضى السعوديين في المستشفيات الاردنية ومتابعة شؤونهم من الجوانب المختلفة.

جي بي سي نيوز

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