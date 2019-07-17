مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

مباشر: صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إدانة تعليقات الرئيس دونالد ترامب ضد أربعة نائبات جدد داخل الكونجرس الأمريكي.

وأدان أعضاء بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، التعليقات العنصرية لترامب بتأييد 240 صوتاً في مقابل معارضة 187 صوتاً.

وانضم العديد من الجمهوريين إلى الديموقراطيين في التصويت على هذا الإجراء.

وكان الرئيس دونالد ترامب واصل في وقت مبكر بالأمس هجومه على أربعة نائبات من الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي.

والنائبات الأربعة هن ألكسندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك وإلهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماساشوستس ورشيدة طليب من ميشيغان، وجميعهن مواطنات أمريكيات وولدن في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة بالأمس أنه من الرائع للغاية رؤية مدى توحيد الحزب الجمهوري في تصويت اليوم فيما يتعلق بالتصريحات التي أدليت بها حول أربع نائبات في الكونجرس الديمقراطي.

وتابع: إذا كنت حقاً تريد أن ترى التصريحات عليك بالنظر في الأشياء الفظيعة التي صرحن بها بشأن بلادنا.

وفي تغريدة أخرى، علق ترامب على التصويت بالإدانة، قائلاً: هذه التغريدات لم تكن عنصرية ليس لدي عظمة عنصرية في جسدي.