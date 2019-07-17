أخبار عاجلة

سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

Google+ Print

مباشر: صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إدانة تعليقات الرئيس دونالد ضد أربعة نائبات جدد داخل الكونجرس الأمريكي.

وأدان أعضاء بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، التعليقات العنصرية لترامب بتأييد 240 صوتاً في مقابل معارضة 187 صوتاً.

وانضم العديد من الجمهوريين إلى الديموقراطيين في التصويت على هذا الإجراء.

وكان الرئيس دونالد ترامب واصل في وقت مبكر بالأمس هجومه على أربعة نائبات من الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي.

والنائبات الأربعة هن ألكسندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك وإلهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماساشوستس ورشيدة طليب من ميشيغان، وجميعهن مواطنات أمريكيات وولدن في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة بالأمس أنه من الرائع للغاية رؤية مدى توحيد الحزب الجمهوري في تصويت اليوم فيما يتعلق بالتصريحات التي أدليت بها حول أربع نائبات في الكونجرس الديمقراطي.

وتابع: إذا كنت حقاً تريد أن ترى التصريحات عليك بالنظر في الأشياء الفظيعة التي صرحن بها بشأن بلادنا.

b30ac0003f.jpg

وفي تغريدة أخرى، علق ترامب على التصويت بالإدانة، قائلاً: هذه التغريدات لم تكن عنصرية ليس لدي عظمة عنصرية في جسدي.

6a1186ce5c.jpg

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي