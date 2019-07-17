بنك إنجلترا: عكس التيسير الكمي سيخفض حجم الميزانية العمومية للنصف

مباشر: قال مسؤول في بنك إنجلترا إن الميزانية العمومية للبنك من المحتمل أن تنخفض للنصف حينما يتم عكس التيسير الكمي، لتتراوح بين 275 مليار إلى 375 مليار دولار.

ويقوم بنك إنجلترا بشراء سندات حكومية بقيمة 435 مليار إسترليني في إطار خطة التيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد والتضخم، وهو ما رفع من قيمة الميزانية العمومية للبنك.

وأضاف أندرو هوسر المدير التنفيذي للأسواق في بنك إنجلترا في فعالية نُشرت تفاصيلها عبر موقع البنك، اليوم الأربعاء، أن تراجع حجم الميزانية العمومية للبنك في حال عكس التيسير الكمي سوف يجعلها توازي 12 إلى 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز مستوياته قبل الأزمة المالية لكنه يمثل نحو نصف المسجل حالياً.

وكانت الميزانية العمومية لبنك إنجلترا توازي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل الأزمة المالية العالمية، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين لتصل إلى 30 بالمائة حالياً.

ويرى هوسر أنه لا يوجد صلة آلية بين حجم السندات الحكومية البريطانية التي ستبيعها وبين خفض حجم الميزانية العمومية اواحتياطات البنك المركزي المتاحة للبنوك.

وأشار إلى أن الأسواق المالية لا تتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا في أي وقت قريب بيع أي من السندات الحكومية البريطانية والتي اشترتها وفقاً لبرامج التيسير الكمي.

كما يتوقع مسئول بنك إنجلترا أن تنخفض شهية النظام المالي لاحتياطات البنك المركزي بعد أن يتم وقف التيسير الكمي والتحول نحو خفض حيازة البنك من الأصول.