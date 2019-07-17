29 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 752 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء تنفيذ 29 صفقة خاصة على مجموعة من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 752.17 مليون ريال.

وكانت أكبر الصفقات في القيمة، على سهم "الراجحي"، بقيمة تداول بلغت 126.5 مليون ريال، بسعر 72 ريالا.

وتم تنفذ ثاني أكبر الصفقات بالقيمة على "سابك"، بقيمة بلغت 123.5 مليون ريال، وتم التنفيذ عن سعر 114.40 ريال.

أما أقل الصفقات فكانت لـ "كهرباء السعودية" وبلغت قيمتها نحو مليوني ريال، بسعر 20.02 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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