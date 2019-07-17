شركة أبحاث تُحدد تأثير عمل المحلات 24ساعة على الشركات المُدرجة

الرياض- مباشر: قالت شركة "الأهلي كابيتال" إن قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة من خلال خلق فرص العمل وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن القرار سيكون له مردود إيجابي على الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية، لا سيما العاملة في قطاع المطاعم مثل "هرفي" و"ريدان"، إضافة إلى شركات القطاع العقاري التي تشغل المولات التجارية.

وتوقع التقرير أن تكون المطاعم هي المستفيد الرئيسي بينما يكون تأثيره محدود على ربحية قطاع التجزئة التي تبيع منتجات كمالية أو غير أساسية سيكون محدودا، ومن بينها "جرير" و"ساكو" و"إكسترا".



وأوضح التقرير أن القرار لن يكون له تأثير على شركات التجزئة التي تبيع منتجات أساسية مثل "العثيم" و"أسواق المزرعة" و"بنده"، وذلك لأن أغلب محلاتها تعمل حاليا بالفعل لمدة 24 ساعة يوميا.



وقالت الأهلي كابيتال إن عددا محدودا من القطاعات التجارية ستطبق القرار، متوقعة قيام أغلب المحال بزيادة ساعات العمل إلى ساعتين أو 3 ساعات يوميا حتى الساعة الواحدة أو الثانية ليلا لعدم جدوى العمل بعد ذلك التوقيت.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

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