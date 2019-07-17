تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: تلقى رجال الأعمال والتجار السعوديون قرار تمديد عمل المحلات التجارية على مدار الساعة؛ بالترحيب، الأمر الذي اعتبروه يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي وتنشيط التجارة بالمملكة فضلاً عن توفير العديد من الفرص الوظيفية، وتنويع الفرص الاستثمارية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن القرار سيتمخض عنه نتائج اقتصادية جيدة ستعود بالنفع على عدد من القطاعات بالمملكة مع زيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.

100 مليار ريال

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يسهم في خلق نحو 95 ألف وظيفة.

وأضاف عجلان العجلان، في تعليق له، أن القرار سيسهم في زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 بالمائة وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 بالمائة بالإضافة إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.

وتابع: سيسهم القرار في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي.

ويسهم القرار في ارتفاع النشاط التجاري بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 بالمائة إلى 16 بالمائة، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 بالمائة إلى 6 بالمائة.

وأوضح العجلان، أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، ورفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً سيسهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.

اقتصاد المملكة

وبين العجلان أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار أيضاً الإسهام في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، وتخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.

ودعا العجلان، القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار سيسهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.

تحسين جودة الحياة

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن قرار مجلس الوزراء بعمل الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، سيسهم في رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من معدلات توظيف الكوادر الوطنية.

وقال صالح الرشيد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن القرار سيعزّز جودة الحياة في مختلف مدن المملكة ويحقق أهداف رؤية 2030 نحوَ رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 بالمائة إلىٰ 35 بالمائة.

وبدورها قالت هيئة الاستثمار السعودية، إن هذا القرار سيعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص، وتوفير عمل لأبناء وبنات الوطن، إضافة إلى زيادة التنافس بين الشركات، ورفع مستوى الناتج المحلي عبر استقطاب استثمارات رأسمالية أجنبية.

تخفيض البطالة

وذكر الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030، أن قرار السماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة سيسهم في تخفيض معدل البطالة من 11.6 بالمائة إلى 7 بالمائة، كما يسهم في ارتفاع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة الـ19 الى احدى المراتب الـ15 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات المباشرة من اجمالي الناتج المحلي من 3.8 بالمائة الى المعدل العالمي 5.7 بالمائة.

ويحقق القرار ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 بالمائة الى 35 بالمائة، وارتفاع انفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 بالمائة الى 6 بالمائة، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من 40 بالمائة الى 65 بالمائة.

ويسهم القرار الجديد أيضاً في زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال الى تريليون ريال سنوياً، والانتقال بالمملكة من المركز 25 في مؤشر التنافسية الى أحد المراكز الـ 10 الأولى، وتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.

وقت الصلاة

وأعلن وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للتخطيط السعودي، المهندس خالد الدغيثر، عدم وجود علاقة بين قرار مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بالسماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة، والسماح للمحلات العمل وقت الصلاة.

وأكد الدغيثر أن قرار مجلس الوزراء ليس له علاقة بفتح المحال وقت الصلاة.

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