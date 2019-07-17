البيتكوين تتهاوى 12% مع حملة الهجوم ضد "ليبرا"

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجعت عملة البيتكوين بنحو 12 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتقود خسائر سوق الأصول المشفرة، مع حملة هجوم ضد عملة فيسبوك المقترحة "ليبرا".

وتأثرت الأصول الرقمية سلباً بعد تشكيك أعضاء في الكونجرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين في خطة فيسبوك معتبرين أنه من الجنون السماح بتجربة الحسابات المصرفية للأشخاص بالنظر لتاريخ عملاق التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالخصوصية.

وتشهد العملات الإلكترونية هبوطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة مع موجة تحذيرات شنها الجميع ضد عملة فيسبوك الجديدة من بينهم رئيس الفيدرالي جيروم باول والذي أشار لمخاطرها كما أدان الرئيس دونالد ترامب خطوات تدشين ليبرا.

وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، سجلت عملة البيتكوين خسائر بنسبة تزيد عن 11.6 بالمائة لتهبط إلى 9508.3 دولار.

وفي نفس الوقت، فإن القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم تراجعت إلى 169.16 مليار دولار.

أداء البيتكوين خلال آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وخيّم اللون الأحمر على قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمسة عملات من حيث القيمة السوقية لتشهد خسائر قوية وسط مخاوف شديدة على خلفية الهجوم المثار على العملة الرقمية التي تعتزم فيسبوك تدشينها.

وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 10.6 بالمائة مسجلة 203.02 دولار بقيمة سوقية 21.71 مليار دولار لتحل في المرتبة الثانية.

كما شهدت عملة الريبل خسائر بنحو 4.6 بالمائة لتهبط إلى 0.2996 دولار لكنها جاءت في المركز الثالث مع تسجيل قيمتها السوقية مستوى 12.75 مليار دولار.

أما عملة البيتكوين كاش والتي تشغل الترتيب الرابع، فهبطت بأكثر من 6.9 بالمائة مسجلة 287.3 دولار بقيمة سوقية قدرها 5.14 مليار دولار.

وفي المرتبة الأخيرة بالقائمة، حلت عملة الليتكوين بانخفاض 11.7 بالمائة لتسجل 79.59 دولار بقيمة سوقية قدرها 4.99 مليار دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية إلى 256.99 مليار دولار مقارنة مع مستوى 287.29 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.

يذكر أن إعلان فيسبوك اعتزامها إطلاق عملة رقمية جديدة دفع بعض البنوك المركزية للتفكير في إصدار عملات رقمية.