التأمينات السعودية توجه طلبا لموظفي القطاع الخاص

الرياض – مباشر: دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، موظفي القطاع الخاص للتسجيل بالنظام في إطار إطلاقها "حملة توعوية لحفظ حقوق موظفي وموظفات القطاع الخاص"، تحت شعار (شيك على تسجيلك) في يوليو/ تموز الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الحملة تهدف للتعريف بمدى أهمية تحقق الموظف من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قبل صاحب العمل، والتثبت من صحة أجره المسجل في النظام، ليتجنب حرمانه وعائلته من المنافع والمزايا التي سيحصل عليها عند تسجيله.

وأضافت التأمينات، أن الحملة تهدف كذلك إلى تحذير أصحاب العمل من العقوبات والتبعات التي يتعرضون لها في حال عدم تسجيل موظفيهم أو عدم تقييد الأجر الحقيقي للموظف.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق كافة عملائها من المشتركين السعوديين وغير السعوديين.

وطالب عبد الله بن محمد العبد الجبار، الملتحقين بالعمل على أهمية التأكد من تسجيلهم في النظام، والتأكد من صحة الأجر المسجل من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

ونبه العبد الجبار، إلى أن عدم تسجيل صاحب العمل للموظفين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية يعد تحايلاً على أحكام النظام، ويسلبهم حقوقهم بتقاضي المقدار العادل مستقبلاً من المعاشات أو التعويضات عن إصابات العمل أو تعويضات التعطل عن العمل ومعاشات أفراد أسرهم بعد وفاتهم.

وأوضح، أنه سيتم احتسابها بناءً على الأجور المسجلة، مشدداً على ضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام النظام والمبادرة بتسجيل كافة الموظفين لديهم وفق أجورهم الصحيحة.

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