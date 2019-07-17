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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيّرة" لميليشيا الحوثي باتجاه جازان

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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيّرة" لميليشيا الحوثي باتجاه جازان قوات التحالف تسقط طائرة "مسيّرة" لميليشيا الحوثي باتجاه جازان

الرياض - مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأضاف العقيد المالكي، في بيان وفقاً لوكالة الأنباء - واس، أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين.

وتابع، ذلك يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قوات التحالف تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

ترشيحات:

قوات التحالف: إسقاط 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جازان وأبها

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