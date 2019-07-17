هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت

الرياض – مباشر: أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الأربعاء، مؤشرات تقرير "مقياس" للربع الثاني من عام 2019، الذي يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، موضحةً الشركات الأكثر تحسناً في تقديم الخدمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنه بحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تقرير "مقياس" على شبكات المتنقل؛ فإن شركة الاتصالات السعودية حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 37.2 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 5.1 بالمائة مقارنة بـالربع الماضي.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حققت أفضل نسبة تحسن بلغت 27 بالمائة، تليها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة تحسن 16.3 بالمائة بمتوسط سرعات 35.3 و32.9 ميجابت في الثانية على التوالي.

وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب؛ أظهر تقرير "مقياس" أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت تتم بدقة الوضوح الكاملة.

يُذكر أن الهيئة دشنت مبادرة "مقياس" لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، ودعت مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات، للمساهمة في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم.

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