"الدريس" يتراجع بأعلى وتيرة في شهرين بعد النتائج المالية

الرياض - مباشر: شهد سهم شركة الدريس للخدمات البترولية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متصدراً الأسهم الأكثر تراجعاً ليهبط بأكبر وتيرة يومية في شهرين.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت الرياض، سجل السهم تراجعاً بنسبة 2.15 بالمائة إلى مستوى 38.80 ريال وهي أعلى وتيرة تراجع يومية منذ منتصف مايو/أيَّار الماضي.

وجرى التعامل على 504.997 ألف سهم بقيمة 86.238 مليون ريال سعودي موزعة على 589 صفقة.

وتأتي تراجعات السهم بالتزامن مع الإعلان عن نمو أرباح الشركة بنسبة 14.57 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وتراجعت الأرباح 42.14 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت البيانات التقديرية، للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 17.3 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 15.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف المالية.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي "تداول" بنسبة 0.14 بالمائة إلى مستوى 9060.25 نقطة ليفقد من خلالها 12.63 نقطة، بعد التداول على 65.044 مليون سهم بقيمة 2.053 مليار ريال.

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