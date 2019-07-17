العراق يعتزم استثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من 5 حقول

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن الوزير، ثامر الغضبان، قد وقع على مذكرة تفاهم لاستثمار غاز أرطاوي، جنوبي البلاد، بين شركة غاز الجنوب وشركة هانيول الأمريكية بهدف "استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في المرحلة الأولى للمشروع".

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ونقل البيان عن مدير عام شركة غاز الجنوب العراقية، حيان عبد الزهرة، أن هذا المشروع يهدف إلى استثمار الغاز بطاقة تصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وصولا إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في المرحلة الثانية للمشروع بما يعزز الإنتاج الوطني من الغاز".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، أن هذا المشروع "يأتي ضمن خطط وزارة النفط لإيقاف حرق الغاز وتحويل الطاقة المحروقة والمهدورة إلى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة من الغاز".

وأوضح أنه "تقدر الفترة الزمنية للمرحلة الأولى قرابة 36 شهرا".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن الوزير قوله، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم، مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، عقب مراسيم التوقيع: "إن الوزارة ومن خلال خططها الرامية لاستثمار الغاز من حقول عديدة فإنها اليوم تحقق خطوة مهمة في هذا الإطار لتعزيز الإنتاج الوطني من هذه الثروة وتوفير كميات جيدة من الغاز الجاف لرفد محطات الطاقة الكهربائية والغاز السائل والمكثفات لأغراض الاستخدام الداخلي والتصدير".