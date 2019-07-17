صندوق النقد الدولي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لروسيا خلال 2019

مباشر: خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي لروسيا خلال العام الجاري، وذلك مع تراجع أسعار النفط وارتفاع الضرائب.

وقال الصندوق في تقرير صادر اليوم الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي في روسيا سيرتفع بنحو 1.2 بالمائة في العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة عند 1.4 بالمائة.

وفي 2018 كان اقتصاد روسيا سجل نمواً بنسبة 2.3 بالمائة.

ويتوقع الصندوق أن تُسجل روسيا نمواً اقتصادياً في العام المقبل عند مستوى 1.9 بالمائة، حيث ترى أن النمو قد يتم تعزيزه بالإنفاق العام على البنية التحتية، ولكن على المدى الأطول يتوقع الصندوق أن يستقر معدل النمو عند مستوى 1.8 بالمائة مع غياب الإصلاحات الهيكلية الأعمق.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الروسي مستمر في إظهار نمو معتدل وفقاً لسياسات الاقتصاد الكلي الملائمة، "ولكن يأتي ذلك مع قيود هيكلية وتأثيرات العقوبات الأمريكية والأوروبية".

ويرى الصندوق أن معدل التضخم الذي ارتفع في النصف الثاني من العام الماضي من المتوقع له أن يتراجع مجدداً ويصل إلى 4 بالمائة بحلول بداية 2020.

ويطالب الصندوق روسيا بتسريع النمو المحتمل وتحديد مواطن الضعف المؤسسية وقضايا الحوكمة وتعزيز القطاع المالي والاستثمار والإنتاجية.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الروبل الروسي أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 62.8713 روبل.