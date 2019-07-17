العمل السعودية تطلق برنامجاً لتدريب ذوي الإعاقة ينتهي بالتوظيف

الرياض – مباشر: أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، برنامجاً تدريبياً تحت مسمى "قادر"؛ بغرض تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن البرنامج سيعقد في مدينة جدة لمدة شهرين وينتهي بالتوظيف.

وأضافت العمل، أن برنامج "قادر" يهدف إلى تطوير المهارات المهنية للأفراد ذوي الإعاقة بسوق العمل، وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية للمرشح، بالإضافة إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأقرت الوزارة، يوم أمس الثلاثاء، تشكيل مجالس استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في جميع مناطق المملكة الـ 13، ووجهت الوزارة فروعها الرئيسية في المناطق، بسرعة تشكيل المجالس.

وتهدف المجالس الاستشارية في المناطق، إلى الوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جسور التواصل معهم ومع أسرهم، وكذلك إشراكهم في بناء تصور عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

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