أخبار عاجلة

سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

العراق يعلن تفاصيل دوره في التهدئة بين أمريكا وإيران

Google+ Print

وقال مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، في مقابلة تلفزيونية إن "العراق يعيش أفضل حالاته كسياسة خارجية، رغم صعوبة الفترة المتمثلة بوجود خلاف إيراني أمريكي، وحسب معرفتي الدقيقة بالأمور، فإن هذا الملف يدار من قبل رئيس الوزراء بشكل شخصي وبالتنسيق مع السيد وزير الخارجية محمد علي الحكيم".

© REUTERS / Essam al-Sudani

وأردف أنه "إذا قرأت مقالات رئيس الوزراء التي كان يكتبها قبل 20 سنة، تجد أنه يؤكد أن الأمن بالعراق إذا أردته أن يتحقق، فعليك أن تكون صديق الجميع إقليميا ودوليا".

وأضاف أن "هذا الأمر يغيظ بعض القوى الدولية التي تلعب بالمتناقضات، ولا يعجبها أن يكون العراق هو الجسر والملتقى".

ورأى الهنين أن "الإيرانيين، وهذا أيضا شيء جديد، يرغبون بوجود عراق قوي لكونهم يعتقدون أن قوة العراق ستدعم موقفهم التفاوضي مع الولايات المتحدة، وكذلك تفعل أمريكا، ويبدو أن الاثنين متفقان أن العراق القوي سوف يصنع منفذا للحوار بين الجهتين، ناهيك أن العراق الآن صديق لتركيا والسعودية والكويت وباقي دول الخليج"

وختم: "ليس هناك طلب خارجي، وإنما هي مبادئ وفلسفة عبد المهدي في الابتعاد عن الأخطار".

 وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن تحرك العراق لايجاد حل للازمة المتصاعدة بين ايران وأميركا، فيما كشف عن عزم حكومته ارسال وفود إلى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز

إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز

الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب

الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب

سعد الحريري: البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019

سعد الحريري: البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019

إصابة 97 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

إصابة 97 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة