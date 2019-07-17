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وزير الخارجية الفلسطيني: القرارات الأمريكية الأخيرة تشجع الاستيطان الإسرائيلي

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وزير الخارجية الفلسطيني: القرارات الأمريكية الأخيرة تشجع الاستيطان الإسرائيلي وزير الخارجية الفلسطيني: القرارات الأمريكية الأخيرة تشجع الاستيطان الإسرائيلي

وأضاف المالكي، بحسب سلسلة تدوينات نشرتها قناة "" على "تويتر" اليوم الأربعاء 17 يوليو / تموز: "على دولنا اتخاذ تدابير جادة ضد إسرائيل، ويجب الوصول لحل للنزاع مع إسرائيل لتجنيب المنطقة عقودا أخرى من الصراع".

وأضاف: "الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية بحق الفلسطينيين متصاعدة، ويجب وقف أي تطبيع مع الاحتلال وعلى دولنا اتخاذ تدابير جادة ضدهم".

واستطرد: "مدينة القدس تتعرض الآن لأكبر هجمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تجاهل لحق عودة الفلسطينيين لأراضيهم طبقا للاتفاقات الدولي".

يتبع...

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