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وافد عربي يخترق حسابات الكويت الرسمية ويرسل آلاف الفيروسات

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وافد عربي يخترق حسابات الكويت الرسمية ويرسل آلاف الفيروسات وافد عربي يخترق حسابات الكويت الرسمية ويرسل آلاف الفيروسات

وأطلقت محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل الهويدي، بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

ويقبع المتهم حاليا في السجن المركزي، بعد إسناد التهم ضده، حيث سجل أثناء عمله دخولاً غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وأوقف حسابات الأدمن المسؤولة عنها، كما أرسل 7 آلاف فيروس خلال 120 ثانية، وذلك خلال إلقاء أمير الكويت كلمته في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قبل إدارة تقنية المعلومات في المجلس.

SputnikNews

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