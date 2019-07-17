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أمير سعودي يشفع لقاتل وينقذه من الإعدام

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وتنازل المواطن عن قاتل ابنه، كما تنازل أبناء المقتول عن قاتل أبيهم، بعد تدخل الأمير الذي قام بزيارة لذوي الدم بمنازلهم في مركز تمنية، بحسب صحيفة المواطن

© REUTERS / Faisal Nasser

وأكد الأمير أن "نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه ومن الظالم مهما بلغت قوته".

وأشار إلى أن "نهج القيادة من جهة أخرى يسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي، من خلال الدعوة إلى العفو".

وتحكم السعودية بالقصاص "الإعدام" على المدانين بجرائم القتل، لكنها طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة، فإن تنازل أهل الضحیة عن طلب القصاص یوقف حكم الإعدام.

SputnikNews

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