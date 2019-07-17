معدل التضخم بمنطقة اليورو يُسجل 1.3% بالقراءة النهائية لشهر يونيو

مباشر: أظهرت بيانات القراءة النهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو عن الشهر الماضي ارتفاعه عن مستويات القراءة الأولى وذلك على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنحو 1.3 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، مقابل مستوى 1.2 بالمائة في القراءة الأولى وفي مايو/آيار الماضي.

أما على أساس شهري فأن معدل التضخم داخل منطقة اليورو زاد بنسبة 0.1 بالمائة.

أما معدل التضخم الأساسي في منطقة والذي يستثني الغذاء والطاقة فزاد بنحو 1.3 بالمائة في الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 1 بالمائة في مايو/آيار الماضي.

وساهمت أسعار الخدمات في دعم معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران حيث زادت بنسبة 1.6 بالمائة، بعد الارتفاع بنحو 1 بالمائة في مايو/آيار.

وعلى الجانب الآخر زادت أسعار الطاقة بنحو 1.7 بالمائة في الشهر الماضي، وهي وتيرة أقل من المسجلة في مايو/آيار السابق له حينما زادت بنسبة 3.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1215 دولار.