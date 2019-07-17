إنفوجرافيك.. 6 مشاريع لخدمة الحجاج بمكة المكرمة

الرياض – مباشر: دشن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، اليوم الأربعاء مشاريع مائية بمكة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بحضور أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وتم تدشين 6 مشاريع بتكلفة تصل إلى نحو 3 مليارات ريال، وذلك وفقا لما نشرته وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وجاء في مقدمة تلك المشاريع، مشروع نظام نقل المياه المحلاة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وترقية نظام ( الشعيبة - قويزة) بطول 86 كم، بهدف مضاعفة سعة الضخ اليومي.

وتم تدشين مشروع وحدة التحلية بالشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير تبلغ سعته التصميمية 91.2 ألف م3 يوميا؛ بغرض رفع الطاقة التشغيلية للمحطة.

وشملت المشاريع، تدشين مشروع خزانات مياه استراتيجية بمكة المكرمة بسعة تخزينية بـ 560 ألف م3؛ يهدف إلى مواكبة الطلب على المياه في المسجد الحرام.

وتم يدشن مشروع شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بمكة المكرمة، وبلغ عدد التوصيلات 4.6 ألف توصيلة؛ لزيادة نسبة تغطية خدمات المياه.

ودشن المسؤولون كذلك، مشاريع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بمكة المكرمة، وبلغ عدد التوصيلات 14.08 ألف توصيلة؛ بهدف زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي.

وتم تدشين مشروع محطة تحلية الشعيبة "المرحلة الثانية"، بسعة تصميمية 250 ألف م3 يومياً؛ لزيادة مصادر المياه لمنطقة مكة المكرمة.

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