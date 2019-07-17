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بالصور.. السعودية تدشن مشاريع بـ3.1 مليار ريال لخدمة الحجاج

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الرياض – مباشر: دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، مشروعات مائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج بتكلفة بلغت 3.1 مليار ريال.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، خلال التدشين، وفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الوزارة تسعى لتوفير إمداد آمن للمياه في الحالات العادية والطارئة وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة.

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