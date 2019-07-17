السودان يوقع اتفاقاً سياسياً

مباشر: وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفاقاً سياسياً مبدأياً.

ووقع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس الاتفاق نيابةً عن المجلس، فيما وقع عن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد الربيع.

ووصف حميدتي الاتفاق بأنه يفتح الباب واسعاً للشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعرب الوسيط الأفريقي الحاضر لفاعليات التوقيع، وفق وكالة الأنباء السودانية عن شكره لطرفي التفاوض ووفديهما لما اتسم حوارهما بالمسؤولية والدقة وإخلاص النوايا للوطن.

وأضاف حميدتي أن لحظة تاريخية في حياة السودانيين ويفتح عهداً جديداً للشراكة بين الأطراف، وإن الاتفاق ثمرة جهد انتظره الشعب السوداني طويلاً حتى يستشرف الحرية والعدالة.

وحيا شهداء الثورة والمرأة السودانية والوسطاء والدول العربية والأفريقية.

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