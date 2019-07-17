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ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني

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ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني

وحسب وكالة الأنباء "واس"، جرى خلال الاتصال، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان".

​وكان خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أشار في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "‏عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام".

وتابع: "ستستمر المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، ببذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار".

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