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انخفاض أسعار المنازل في لندن بأكبر وتيرة بـ10 سنوات

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انخفاض أسعار المنازل في لندن بأكبر وتيرة بـ10 سنوات انخفاض أسعار المنازل في لندن بأكبر وتيرة بـ10 سنوات

مباشر: انخفضت المنازل في العاصمة البريطانية لندن بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال مايو/آيار الماضي.

وكشفت البيانات الصادرة عن البريطانية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنازل في العاصمة لندن تراجع بنحو 4.4 بالمائة في مايو/آيار الماضي وهي أكبر وتيرة منذ أغسطس/آب 2009، ومقابل انخفاض بنسبة 1.7 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

وأوضحت البيانات أن أسعار المنازل في جميع أنحاء بريطانيا زاد بنحو 1.2 بالمائة في شهر مايو/آيار الماضي على أساس سنوي وفقاً للتوقعات، مقابل زيادة بنسبة 1.5 بالمائة في أبريل/نيسان السبق له.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بنحو 0.1 بالمائة، وذلك بعد زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار مُسجلاً 1.2403 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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